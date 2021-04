Brasile: azienda mineraria si aggiudica all'asta concessione ferroviaria a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha aggiudicato all'asta la concessione di un tratto della Ferrovia di integrazione ovest est, nota come Fiol 1, che collega il porto di Ilheus e il municipio di Caetité, nello stato di Bahia, della lunghezza di 537 chilometri. Ad aggiudicarsi l'opera è stata la compagnia mineraria Bahia mineraçao (Bamin) appartenente al gruppo dell'Eurasian resources group (Erg). La compagnia è stata l'unica partecipante all'asta e per questo è stato sufficiente il pagamento della base d'asta stabilito in 32,7 milioni di real (5 milioni di euro). La società mineraria sarà responsabile del completamento del progetto e della gestione del tratto, in una concessione che durerà 35 anni, con una previsione di investimento di 3,3 miliardi di real (500 milioni di euro). Di questo totale, 1,6 miliardi di real (240 milioni di euro) saranno utilizzati per il completamento dei lavori. (segue) (Brb)