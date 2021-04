Brasile: azienda mineraria si aggiudica all'asta concessione ferroviaria a Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia, i cui lavori di realizzazione sono iniziati nel 2010, avrebbe dovuto essere consegnata nel 2014, ma il governo federale interruppe i lavori per mancanza di fondi. Circa il 75 per cento dei lavori sono già stati completati e il restante 25 per cento sarà a carico di Bamin. La Fiol 1 attraverserà le città bahiane di Ilhéus, Uruçuca, Aureliano Leal, Ubaitaba, Gongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassucê e Caetité. il minerale di ferro prodotto nella regione di Caetité costituirà la maggior parte del carico trasportato sulla tratta fino al porto di Ileus dove sarà imbarcato per l'estero. Verranno tuttavia caricati anche alimenti, cemento, combustibili, semi di soia, farina di soia, prodotti manifatturieri, prodotti petrolchimici e altri minerali. (Brb)