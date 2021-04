Turchia: Di Maio su crisi diplomatica, valuteremo insieme al premier Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il ministero degli Esteri di Ankara ha convocato l’ambasciatore d’Italia Massimo Gaiani per chiarimenti, dopo che il premier Draghi ha definito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “dittatore”, commentando in tono critico il recente incidente di protocollo avvenuto lo scorso 6 aprile. "Non condivido il comportamento del presidente turco nei confronti della presidente della Commissione europea e credo non sia stato appropriato”, ha dichiarato Draghi. “Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione subita dalla presidente von der Leyen", ha aggiunto il premier italiano. “Con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, bisogna essere franchi per affermare la propria posizione ma anche pronti a cooperare per gli interessi del proprio Paese, bisogna trovare l'equilibrio giusto", ha affermato Draghi. (Res)