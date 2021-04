Sahel: Di Maio in Mali, qui per accordi in vista della missione Takuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato che nel corso della sua missione in Mali, dal quale è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Dritto e rovescio” su “Retequattro”, saranno stipulati accordi in vista della missione anti-terrorismo denominata Takuba “che aiuterà il popolo del Mali a combattere l'Isis con 100 soldati”, ha spiegato il titolare della Farnesina. "Da paesi come Mali e Niger passano le rotte dell'immigrazione e qui il rischio terrorismo è enorme”, ha aggiunto. “Aiutiamo i giovani maliani a restare qui senza emigrare. Se fermiamo i flussi migratori, non ci ritroveremo in estate con i flussi che abbiamo visto. Questi accordi sono fondamentali per aiutare un Paese dove l'età media è di 16 anni aiutando questi ragazzi a non partire", ha concluso il ministro.(Res)