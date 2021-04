Usa: Virginia occidentale minaccia causa a Biden dopo stretta su armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha annunciato una serie di misure volte a limitare l’uso delle armi negli Stati Uniti. “La violenza delle armi in questo paese è un’epidemia ed è un imbarazzo a livello internazionale”, ha detto Biden parlando nel Rose Garden della Casa Bianca, secondo quanto riferisce la “Cnn”. Le azioni previste includono sforzi per limitare le cosiddette "pistole fantasma" che possono essere costruite utilizzando parti e istruzioni acquistate online. Biden ha anche annunciato la nomina di David Chipmam alla guida dell’Ufficio su alcol, tabacco, armi da fuoco ed esplosivi, che non ha un direttore in carica dal 2015. Chipmam attualmente lavora come consulente politico senior presso Giffords, un'organizzazione che sostiene leggi più severe sulle armi. I funzionari dell'amministrazione, riferisce la “Cnn”, hanno sottolineato che si tratta solo dei primi passi per contenere la violenza armata, cui seguiranno azioni che richiedono il coinvolgimento del Congresso. (Nys)