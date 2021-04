Usa: arresti migranti al confine col Messico segnano + 70 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti arrestati al confine tra Stati Uniti e Messico ha registrato un aumento del 70 per cento nel mese di marzo 2021, confrontando i dati con quelli dello stesso mese del 2020. Secondo i dati diffusi dal Customs and Border Protection (Cbp) si tratta di 172.331 persone, il numero più alto registrato negli ultimi 15 anni. I minori non accompagnati, che sono stati 18.890 tra i mesi di febbraio e marzo, provengono per la maggior parte da Messico, Guatemala, Honduras e El Salvador.(Nys)