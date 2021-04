Cile: Covid, nuovo record di casi nonostante quarantena e vaccinazione avanzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali sono state inoculate 11.396.072 dosi a 7.206.185 persone. Si tratta di quasi il 50 per cento del totale di 15.200.840 persone prefissate inizialmente come obiettivo finale dalle autorità sanitarie cilene. Nelle ultime 24 ore si sono registrati nel paese oltre al record di 8.195 nuovi casi, anche 183 decessi, mentre i casi attivi nel paese sono attualmente 40.514. La situazione delle strutture sanitarie è in questo contesto ancora al limite. I pazienti ricoverati in Unità di terapia intensiva (Uti) sono 3.044 (2.639 con assistenza di respiratori meccanici), mentre i posti disponibili rimasti sono 189. Ad oggi in Cile, sono 1.051.270 i casi confermati di Covid-19 dall'inizio della pandemia e 23.979 i decessi dovuti all'infezione. (segue) (Abu)