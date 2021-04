Cile: Covid, nuovo record di casi nonostante quarantena e vaccinazione avanzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto il governo ha decretato l'estensione della fase 1 della quarantena a nuovi distretto. Il coprifuoco e le misure restrittive interessano adesso circa il 90 per cento della popolazione. In tale contesto il parlamento cileno ha approvato in via definitiva anche la proposta di rinviare di cinque settimane gli scrutini fissati inizialmente per il 10 e l'11 aprile. Le elezioni amministrative e quelle per i rappresentanti dell'Assemblea Costituente passano in questo modo al 15 e 16 maggio. La proposta di spostare le elezioni era stata presentata dal governo a fronte del forte aumento dei casi di nuovo coronavirus nel paese. "Siamo convinti che è la decisione migliore per il Cile e per i cileni", ha detto Pinera nella conferenza di presentazione del progetto. Secondo il governo, "l'attuale situazione e i rischi di contagio potrebbero spingere una parte della popolazione a non concorrere al voto". In questo senso la decisione di posticipare le elezioni mira anche a "preservare la salute della democrazia". (Abu)