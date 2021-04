Donbass: Bullock (Ihs Jane), Russia trasferisce missili Iskander a Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di sistemi missilistici Iskander russi è stato dispiegato nella regione di Voronezh, al confine con l’Ucraina. È quanto riferisce Tom Bullock, analista del sito specializzato in temi di difesa Ihs Jane, secondo cui gli Iskander in questione sarebbero quelli forniti in dotazione alla 119ma brigata missilistica del Distretto militare centrale russo. Il convoglio, spiega l’esperto citato dal portale “Conflict Intelligent Team”, è stato individuato mentre si stava dirigendo a nord dalla stazione ferroviaria di Kolodeznaja, per poi proseguire verso nord est, attraverso il villaggio di Novaja Usman. Secondo Bullock, pur non ritenendo il dispiegamento militare russo nella regione Voronezh una mossa che preannuncerebbe un’offensiva, il trasferimento nella zona degli Iskander è sicuramente un fatto significativo nel quadro delle sempre più crescenti tensioni fra Russia e Ucraina nella regione del Donbass. (Rum)