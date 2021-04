Usa-Giordania: colloquio tra Blinken e Abdullah II, ribadito sostegno Washington ad Amman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente Usa, Joe Biden, ha avuto ieri un colloquio re Abdullah II, ribadendo il "forte sostegno degli Stati Uniti" nei confronti del regno arabo. La conversazione tra Biden e il sovrano di Giordania, un paese chiave per gli equilibri del Medio Oriente, arriva pochi giorni dopo che il fratellastro del re, l'ex principe ereditario Hamza Bin Hussein, è stato accusato di aver preso parte a un complotto contro la leadership della monarchia hashemita. La Giordania è un alleato importante degli Stati Uniti e ospita 2 milioni di rifugiati palestinesi sul suo territorio. La Casa Bianca ha sottolineato che, durante la telefonata, Biden ha evidenziato "l'importanza della leadership di re Abdullah II per gli Stati Uniti e la regione". Le parti "hanno discusso i forti legami bilaterali tra la Giordania e gli Usa, l'importante ruolo di Amman nella regione e il rafforzamento della cooperazione bilaterale su molteplici questioni politiche, economiche e di sicurezza". Anche la Casa reale giordana ha dato notizia del colloquio su Twitter, affermando che Biden "ha espresso la piena solidarietà del suo paese alla Giordania e ai suoi sforzi per salvaguardarne la stabilità". (segue) (Nys)