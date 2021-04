Argentina: negoziati con Fmi, da lunedì ministro Guzman in Germania, Italia, Spagna e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del programma Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018 ed il rinvio del pagamento di una quota da 2,4 miliardi di dollari del debito con il Club di Parigi sono i due punti principali al centro dell'agenda di incontri che il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, sosterrà a partire dal 12 aprile in Germania, Italia, Spagna e Francia. Nel corso del tour della durata di cinque giorni Guzman" prevede di tenere riunioni con i ministri dell'Economia e delle Finanze (dei diversi paesi), con funzionari e con il settore privato" hanno informato fonti del ministero ad Agenzia Nova. Il governo argentino, affermano dal ministero, mira con questo tour a "costruire intese su ciò di cui l'Argentina ha bisogno per stabilizzare la sua economia". "L'obiettivo è ottenere il supporto necessario dagli azionisti del Fmi (soprattutto G7 e G20) per concretizzare un programma che servirà all'Argentina", sottolineano dal governo argentino. (segue) (Nys)