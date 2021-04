Argentina-Usa: ammiraglio Faller dona equipaggiamento sanitario per lotta contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo del Comando Sud degli Stati Uniti (Us Southcom), ammiraglio Craig Faller, si è incontrato oggi a Buenos Aires con il ministro della Difesa dell'Argentina, Agustin Rossi. Nell'occasione il massimo rappresentante della Difesa statunitense nella regione ha consegnato in donazione tre ospedali da campo ed equipaggiamento sanitario per "sostenere l'Argentina negli sforzi congiunti per combattere la pandemia di Covid-19". Il ministro argentino, si legge in una nota ufficiale di Buenos Aires, ha ringraziato Faller per "la donazione destinata alle Forze armate" e ha sottolineato anche "la collaborazione" ricevuta da parte di Washington "per ottenere una maggior quantità di vaccini". Rossi ha quindi ricordato la stretta relazione che unisce i due paesi ed il fatto che "oltre il 50 per cento degli acquisti di equipaggiamento militare" sono fatti negli Stati Uniti. (segue) (Abu)