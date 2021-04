Argentina-Usa: ammiraglio Faller dona equipaggiamento sanitario per lotta contro pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Faller per parte sua ha affermato che "da quando è iniziata la pandemia il Southcom ha lavorato a stretto contatto con l'Argentina e ha realizzato 15 donazioni per sostenere la risposta alla crisi sanitaria fornendo equipaggiamento di protezione, medicinali, oltre strumenti di diagnostico e controllo sanitario". L'agenda congiunta ha incluso un incontro privato tra il ministro Rossi e l'ammiraglio Faller, e poi un incontro bilaterale nella sala San Martín del Palazzo Libertador, dove ha sede il ministero. Durante questo incontro il titolare argentino della Difesa ha fornito alla delegazione statunitense una descrizione dettagliata del nuovo Fondo nazioale per la Difesa (Fondef) creato dal governo di Alberto Fernandez e destinato a finanziare il riequipaggiamento delle forze armate argentine. (Abu)