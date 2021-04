Perù: scandalo vaccini, inabilitazione ex presidente Vizcarra sarà votata in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare permanente del Congresso del Perù ha approvato questo giovedì un rapporto finale che chiede l'inabilitazione dell'ex presidente Martín Vizcarra per i prossimi dieci anni, a seguito dello scandalo delle "vaccinazioni privilegiate". L'iniziativa, che è diretta anche contro altri membri del suo governo, come l'ex ministro della Salute, Pilar Mazzetti e l'ex ministro degli Esteri Elizabeth Astete, aveva già avuto l'approvazione della sottocommissione per le accuse costituzionali, e con questo passaggio potrà adesso essere sottoposta a votazione dal parlamento. L'ex presidente Vizcarra per parte sua ha denunciato attraverso i social una presunta "persecuzione politica" nei suoi confronti. "La questione legale è solo un pretesto per rimuovere un avversario dalla corsa elettorale e lasciare che sia il popolo peruviano a decidere", ha affermato. (segue) (Brb)