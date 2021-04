Turchia: Amendola su visita von der Leyen, protocollo è politica, attendiamo di capire chi lo ha deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo è politica, per questo chi ha deciso quello della visita del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Turchia dovrà fornire spiegazioni. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. “Nel protocollo c’è scritto che la presidente di Commissione ha lo status di un capo di governo". Bisognerà spiegare come sia avvenuto "quest’incidente che sicuramente non fa bene all’immagine dell’Ue, che presta molta attenzione al ruolo delle istituzioni”, ha detto Amendola. “Credo anche il Parlamento europeo le chiederà queste spiegazioni, in particolare sulle scelte d’ingaggio in questa riunione perché il dossier Turchia” è importante, ha proseguito Amendola, secondo cui non si tratta “solo una questione di buona educazione”. (Res)