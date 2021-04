Usa: emittente “Fox News” assume ex segretario di Stato Pompeo come commentatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente statunitense "Fox News" ha assunto l'ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, come commentatore per i programmi di notizie e approfondimento. Lo riferisce la stampa statunitense, precisando che il suo debutto è previsto per domani nella trasmissione "Fox & Friends". Pompeo prenderà parte ai programmi del palinsesto sia di "Fox News" che di "Fox Business". L'ex capo della diplomazia di Washington, così come l'ex rappresentante Usa alle Nazioni Unite Nikki Halley, è considerato uno dei possibili candidati repubblicani per le presidenziali del 2024. "Mike Pompeo è una delle voci più conosciute e rispettate in materia di politica estera e questioni di sicurezza nazionale", ha dichiarato Suzanne Scott, amministratore delegato della rete. "Attendo con impazienza i suoi contributi attraverso la nostra gamma di piattaforme per condividere la sua prospettiva con i nostri milioni di spettatori", ha aggiunto.(Nys)