Kosovo: Covid, critiche su scelta governo di introdurre nuova serrata (3)

- l governo del Kosovo ha dichiarato che le nuove misure di contenimento contro la diffusione della pandemia da Covid-19 potrebbero essere prorogate dopo il 18 aprile. Lo ha reso noto in un comunicato stampa, specificando che in base alla situazione epidemiologica deciderà se mantenere le attuali misure o allentarle. Ma non si esclude un inasprimento dei provvedimenti in vista di un aumento dei contagi. Ieri la neo presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, e il ministro della Salute Arben Vitia hanno visitato il centro vaccinale anti Covid di Pristina, esortando la popolazione a vaccinarsi. “Sono felice che la vaccinazione dei nostri cittadini sia iniziata, specialmente del personale sanitario e delle persone sopra gli 80 anni. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per aver organizzato questo processo così bene”, ha dichiarato Osmani, aggiungendo che le istituzioni stanno provvedendo ad assicurarsi ulteriori dosi di vaccino. Vitia, intanto, rende noto che finora sono 3.100 gli operatori sanitari che hanno ricevuto una dose del vaccino anti-Covid, e che entro la prossima settimana inizierà la somministrazione del siero per le persone sopra gli 80 anni. (segue) (Alt)