Serbia: presidente Parlamento Dacic, kosovari non accettano l'Accordo di Bruxelles (5)

- L'appello della relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon rivolto a un gruppo di cinque Paesi affinché riconoscano il Kosovo, ha aggiunto Selakovic, "è una palese deviazione" delle pratiche politiche di Bruxelles. Il ministro ricorda poi che il dialogo tra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Ue "si svolge nel rispetto del principio della neutralità dello status", e che questa è una precondizione per raggiungere soluzioni durature e sostenibili. Secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dal portavoce Ue Peter Stano, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si aspetta che il dialogo tra Kosovo e Serbia possa riprenda dopo che le istituzioni di Pristina saranno state consolidate. "Accogliamo con favore l'elezione del nuovo presidente del Kosovo ed esprimiamo le nostre congratulazioni a Vjosa Osmani. Lodiamo l'impegno costruttivo di una serie di parlamentari dell'opposizione che ha consentito la conclusione del processo elettorale", ha dichiarato. "Il Kosovo può ora concentrarsi sui suoi importanti lavori. Deve farlo portare avanti le riforme relative all'adesione all'Ue e al dialogo facilitato dall'Unione", ha affermato Stano. (Seb)