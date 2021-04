Kosovo: governo, premier Kurti e presidente Osmani in stretto coordinamento su dialogo con Serbia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla questione, il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha attaccato la Serbia in quanto starebbe promuovendo i "criminali di guerra" integrandoli nelle istituzioni statali. Durante le recenti commemorazioni in occasione 22mo anniversario del massacro di Lybeniq e Peja, Kurti ha detto che non è stata fatta giustizia per molti crimini commessi in Kosovo. "La Serbia in generale non persegue i criminali ma li promuove e li coinvolge nella politica e nello Stato", ha scritto Kurti su Facebook. "I pubblici ministeri e i giudici del Kosovo si stanno dimostrando inefficienti. Il 29 maggio 2019 abbiamo modificato il codice di procedura penale per consentire il processo e la punizione in assenza di criminali, ma anche questo non sta portando risultati sufficienti", ha proseguito il premier secondo cui 22 anni dopo la fine della guerra, "le discussioni sul passato non dovrebbero essere come sono". "Tuttavia - ha sottolineato - ci impegneremo e faremo il meglio che possiamo e sappiamo per chiudere le ferite del passato. Perché solo così possiamo vedere chiaramente e camminare con orgoglio verso il futuro". (segue) (Alt)