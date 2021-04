Algeria-Francia: fonti stampa, rinviata visita premier Castex ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del primo ministro francese, Jean Castex, in Algeria, prevista il 10 e l’11 aprile sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Lo riferiscono fonti dei media del Paese nordafricano. Finora, la notizia non è stata né confermata, né smentita da fonti ufficiali di Algeri e Parigi. La visita ha come obiettivo l’organizzazione della Commissione mista superiore franco-algerina, che non si riunisce da dicembre 2017. (Ala)