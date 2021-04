Alitalia: Rixi (Lega), condividiamo parole Draghi, ora decollo "Ita" entro estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega condivide le parole del premier Draghi su Alitalia e sul futuro della newco Ita. Per la nostra compagnia di bandiera non accettiamo dalla Commissione europea disparità di trattamento rispetto ad altri Paesi". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della commissione Trasporti. "Ita deve procedere con discontinuità e deve essere in grado di decollare entro l'estate col brand Alitalia a disposizione. In tal senso ci aspettiamo dalla Ue risposte immediate e positive. La Lega - aggiunge - è dalla parte dei lavoratori e del mantenimento di una compagnia di bandiera per non disperdere un know how qualificato che fa gola a molte compagnie straniere".(Com)