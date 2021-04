Brasile: autorità autorizza sperimentazione vaccino anti-Covid della britannica Gsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha concesso l'autorizzazione per le realizzazione nel Paese della fase 3 di sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (Gsk), in collaborazione con l'istituto di ricerca biofarmaceutica canadese Medicago R&D. I test coinvolgeranno 3.500 volontari con più di 18 anni. Oltre che in Brasile, il vaccino viene sperimentato in Canada, Stati Uniti, Regno Unito ed Europa per un campione complessivo di 30 mila volontari. Si tratta della quinta industria farmaceutica a sperimentare il vaccino in fase 3 in Brasile. Prima della Gsk erano state effettuare le ricerche da parte di AstraZeneca, SinoVac, Pfizer e Janssen. (Brb)