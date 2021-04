Alitalia: Rampelli (Fd'I), serve piano rilancio che ne garantisca sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito al futuro di Alitalia, ricordiamo al premier Draghi che la società c'è già, si chiama Stato e non Ita. A fronte del prestito concesso, lo Stato italiano deve riappropriarsi dei beni della compagnia quindi amministrarli correttamente per avviare quel risanamento che mai portato a termine". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Cosi come lo Stato francese ha tutelato Air France si faccia altrettanto per la nostra compagnia di bandiera, avviando un piano di rilancio del trasporto aereo italiano che ne garantisca la sovranità", conclude.(Com)