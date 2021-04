Mali-Italia: Di Maio incontra premier Ouane, Bamako è "partner cruciale" per stabilità Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato il primo ministro del Mali, Moctar Ouane. Secondo quanto riferisce la Farnesina su Twitter, le parti hanno in agenda “il rilancio delle relazioni bilaterali, la cooperazione per pace e stabilità nel Sahel”, oltre che “la lotta al terrorismo e la partecipazione dell’Italia alla task force Takuba”. Inoltre, il titolare della Farnesina ha incontrato il ministro degli Affari Esteri del Mali, Zeini Moulaye. A breve vi sarà l’apertura dell’ambasciata d’Italia a Bamako per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, spiega la Farnesina su Twitter. Il Mali è “un partner cruciale per la stabilizzazione della regione Sahel”. (Res)