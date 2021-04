Roma: Raggi, solidarietà a Della Casa, minacce per revoca case popolari irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Della Casa, ex presidente del Municipio Roma IV e ora delegata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, ha ricevuto diverse minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolari di case popolari. "Esprimo solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce e insulti volgari per aver fatto revocare l’assegnazione irregolare di 300 case popolari - scrive su Facebook la sindaca Raggi -. Si tratta di assegnazioni effettuate dalle precedenti amministrazioni, senza rispettare le graduatorie e quindi scavalcando chi ne aveva maggior diritto e bisogno. Voglio dirlo con chiarezza: non abbiamo paura di riportare la legalità a Roma. Andiamo avanti a testa alta", conclude Raggi. (Rer)