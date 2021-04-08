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رئيس الوزراء الإيطالي يصف أردوغان بالديكتاتور

روما, 08 apr 21:46 - (Agenzia Nova) - رئيس الوزراء الإيطالي يصف أردوغان بالديكتاتور


وجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي انتقادات قاسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك غداة الجدل حول زيارة رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لتركيا.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم أردوغان بـ "الديكتاتور"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

كانت المفوضية الأوروبية أعربت عن خيبة أملها بشأن إبعاد فون دير لاين لتجلس على أريكة، بينما تم توفير مقعد لنظيرها ميشيل بجوار الرئيس التركي.

ولم يكن هناك سوى مقعد واحد متاحا بجوار أردوغان خلال اجتماع معه، وتم توجيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إليه، بينما اضطرت فون دير لاين إلى الجلوس على أريكة بعيدا، مما أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي عن الإساءة المتعمدة ضد المفوضية.

وعلق دراغي على ما حدث، قائلاً: "أنا أعارض تماما سلوك الرئيس التركي أردوغان.. آسف جدا للإذلال التي كان على فون دير لاين الخضوع له".

وأضاف دراغي: "مع هؤلاء الطغاة الذين مع ذلك هناك حاجة للتعاون معهم، ينبغي الصراحة لتأكيد الموقف ولكن أيضًا الاستعداد للتعاون من أجل مصالح بلدك.. يجب إيجاد التوازن الصحيح". (نوفا)
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