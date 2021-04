Usa-Giordania: colloquio tra Blinken e Abdullah II, ribadito sostegno Washington ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con re Abdullah II di Giordania. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per la partnership strategica con la Giordania e ha elogiato il sovrano per la ferma leadership della Giordania nel promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente. “Gli Stati Uniti apprezzano profondamente la forte cooperazione bilaterale e l'amicizia di lunga data tra i nostri due paesi”, ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. (segue) (Nys)