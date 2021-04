Iran: Ue, domani a Vienna riunione commissione congiunta accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione congiunta del piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l'accordo sul nucleare iraniano, riprenderà i suoi lavori in formato fisico domani, 9 aprile, alle 10 a Vienna. Lo ha annunciato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). La commissione mista sarà presieduta a nome dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dal vice segretario generale e direttore politico del Seae, Enrique Mora. Saranno presenti rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Iran. I partecipanti faranno il punto delle discussioni tenutesi a vari livelli questa settimana, compresi i relativi gruppi di esperti, in vista di un possibile ritorno degli Stati Uniti nell'accordo e per garantire la piena ed efficace attuazione del Jcpoa da tutte le parti. (Beb)