- "La conferenza stampa di Draghi è stata vaga e confusa. Non c'è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tutti i fragili vaccinati con almeno una dose come proposto da Azione? Quali misure per le regioni che non seguono le linee? E i ristori? Tutto troppo generico". Lo ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)