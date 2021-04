© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido il comportamento del presidente turco nei confronti della presidente della Commissione europea e credo non sia stato appropriato". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. "Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione subita dalla presidente von der Leyen", ha aggiunto. (Rin)