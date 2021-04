Decreto Ministeri: M5s, con Transizione ecologica spinta a nuovi lavori verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti del via libera dell'Aula di Montecitorio al decreto Ministeri, che ora passa al Senato. L'istituzione del ministero della Transizione ecologica, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e da Beppe Grillo, è un passo avanti fondamentale per l'Italia, che produrrà una spinta ai nuovi 'lavori verdi' grazie a cui, secondo recenti stime, sarà possibile creare oltre 1,6 milioni di posti di lavoro". Lo affermano in una nota i deputati del M5s in commissione Lavoro. "Per accompagnare questo processo - proseguono - sarà necessario un grande piano nazionale per le nuove competenze, come quello già inserito dal governo Conte II nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e anticipato dal Fondo Nuove Competenze che a pochi mesi dal suo avvio sta già dando importanti risultati. È questa la strada da seguire per disegnare il mercato del lavoro del futuro", concludono.(com)