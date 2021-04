Roma: Pd-RtR-Civica-SpR, città non avrà forum beni confiscati, M5s boccia mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non avrà il forum dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Almeno non in questa consiliatura. Oggi la maggioranza ha inspiegabilmente bocciato la mozione che ne sollecitava l'istituzione, prevista tra l'altro dall'articolo 24 del regolamento per la gestione dei beni confiscati, approvato nel 2018". Lo dichiarano in una nota i capigruppo in Aula Giulio Cesare Svetlana Celli (Civica RtR), Agnese Catini (Revoluzione civica), Antongiulio Pelonzi (Partito democratico) e Stefano Fassina (Sinistra per Roma). "Quel Regolamento approvato tre anni fa aveva visto protagonisti comitati, associazioni, sindacati, parrocchie e tutti avrebbero avuto nel Forum uno strumento di partecipazione attivo e concreto per realizzare buone pratiche ed essere presenti nei territori di Roma per contrastare le difficoltà economiche di questo periodo - continua la nota -. Il Forum avrebbe riunito le energie migliori che in questa città combattono la violenza della criminalità. Eppure, la maggioranza M5S a tutto questo ha detto no. Non comprendiamo la gravità di questa scelta, che dimostra l'incoerenza di una maggioranza senza più bussola né prospettive di futuro. Poteva essere un giorno importante nella storia di questa città. Invece, si è scelta la strada della chiusura, nella convinzione forse che le scelte di legalità appartengano solo a pochi eletti e non siano patrimonio dell'intera città", conclude la nota.(Com)