Lombardia: Bussolati (Pd), veri responsabili errori in campagna vaccinale sono Moratti, Fontana e Bertolaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'audizione di questa mattina è emersa pienamente la responsabilità di Letizia Moratti, Attilio Fontana e Guido Bertolaso che già dal 5 febbraio erano nella cosiddetta 'cabina di regia' e hanno preso la decisione di accelerare la campagna vaccinale, nonostante nulla fosse realmente pronto. Un effetto annuncio che si è ritorto contro e ha messo in crisi il sistema delle partecipate (che non è esente da responsabilità) e gli operatori sanitari. Spiace che si mandi l'attuale direttore generale a prendersi responsabilità non sue e che si sia azzerato un cda in scadenza, quando i veri responsabili politici non ci mettono la faccia e non si assumono le proprie responsabilità che hanno costretto, e tutt'ora costringono tanti lombardi, a soffrire disagi e drammi di una campagna vaccinale zoppicante e hanno fornito un'immagine della Lombardia pessima". Lo dichiara in una nota Pietro Bussolati, capodelegazione dem in commissione Bilancio, a seguito dell'audizione congiunta, questa mattina, del direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, in merito ai sistemi informativi per la campagna vaccinale anticovid.(Com)