Ambiente: Pedica (Cdem), no scorie nucleari nel Lazio, non è pattumiera

- "Ben venga la precisazione della Sogin sui siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti nucleari. Ma, anche se nulla è ancora definito, come cittadini del Lazio non ci sentiamo affatto rassicurati. Non vogliamo diventare una pattumiera e ci faremo sentire. E mi auguro che la stessa cosa facciano Zingaretti e Raggi. Formeremo i primi comitati no scorie nelle prossime settimane". Lo afferma in una nota Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). (Com)