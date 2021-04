Roma: Pd Campidoglio, presentata mozione per revoca deleghe assessore Calabrese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Pd capitolino ha presentato una mozione urgente che chiede alla sindaca Raggi di revocare le deleghe all'assessore Pietro Calabrese. E' quanto si legge in una nota del gruppo capitolino del Pd. "La decisione è scaturita dalla constatazione che l'assessore in questione ha mostrato di non voler prendere in considerazione l'espressione della volontà dell'Assemblea capitolina che ha chiesto di non riattivare la Ztl del centro storico in concomitanza della grave crisi economica conseguenza della pandemia in atto - continua la nota del Pd -. La volontà dell'aula è sovrana e l'indirizzo amministrativo votato non può essere ignorato. Si configura nell'atteggiamento dell'assessore nonché vice-sindaco una grave violazione dello Statuto di Roma Capitale in spregio alle regole democratiche. Questo è solo l'ultimo, di una serie di indirizzi dati dall'Aula Giulio Cesare alla Giunta che non hanno avuto riscontro come già accaduto per Roma metropolitane, Risorse per Roma, discarica Monte Carnevale, Bolkestein e Multiservizi", conclude la nota. (Com)