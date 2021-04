© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, è ritornato a Ramallah, dopo essersi recato in Germania per ricevere cure mediche lunedì, 5 aprile. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Abbas si è recato in Germania anche per incontrare la cancelliera tedesca, Angela Merkel. (Res)