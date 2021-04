Rifiuti: assessore Roma, criticità generate da chiusura improvvisa impianti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi generata dalla chiusura improvvisa della discarica di Roccasecca e di altri impianti del Lazio non può essere imputata a Roma Capitale. A questo, tra l'altro, si aggiunge il commissariamento della Provincia di Latina". Lo dichiara l'assessora ai rifiuti e al risanamento ambientale del Campidoglio Katia Ziantoni. "Le affermazioni del governatore Nicola Zingaretti, giunte subito dopo la chiusura improvvisa della discarica di Roccasecca, sono poco comprensibili. Avevamo chiesto alla Regione Lazio un tavolo di coordinamento per il breve e medio termine al fine di evitare continue crisi - aggiunge l'assessore Ziantoni -. Il piano pluriennale industriale di Ama, adottato dall'Assemblea capitolina unitamente al piano di risanamento di Ama, è stato definito nel rispetto di tutte le direttive europee e nell'arco di previsione indicato dal piano regionale dei rifiuti". (segue) (Com)