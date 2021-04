Usa: Casa Bianca, mai dal 2014 tante truppe russe al confine con l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello a cui si assiste in questi giorni in Ucraina è il più significativo concentramento di forze militari russe dal 2014. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti. "La Russia non ha mai avuto così tante truppe sul confine con l'Ucraina dal 2014", ha affermato, sottolineando la crescente preoccupazione di Washington in merito. "Gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati dalla recente escalation delle aggressioni russe nell'Ucraina orientale - ha aggiunto Psaki - compresi i movimenti di forze militari russe sul confine con l'Ucraina". (Nys)