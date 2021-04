Venezuela: Usa manifestano preoccupazione per situazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha manifestato all’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Venezuela. Linda Thomas-Greenfield, ambasciatore Usa all’Onu, ha tenuto ieri un incontro virtuale con Bachelet. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla sua portavoce, Olivia Dalton, la diplomatica ha espresso "profonda preoccupazione" per la situazione dei diritti umani nel paese e ha ribadito la necessità assicurare alla giustizia i responsabili di abusi e il suo sostegno al lavoro dell'Ufficio Onu. La scorsa settimana il Dipartimento di Stato ha pubblicato il suo rapporto annuale sui diritti umani. In Venezuela gli Usa denunciano sistematiche violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali e torture. (segue) (Vec)