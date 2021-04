Venezuela: Usa manifestano preoccupazione per situazione diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 marzo Marta Valinas, capo della Missione internazionale indipendente di verifica dei fatti promossa dall'Onu, ha presentato un'informativa in cui si denuncia che quella della "persecuzione degli oppositori, delle persone e delle organizzazioni non governative dedicate a lavori umanitari e sui diritti umani" in Venezuela, sembra essere una "tendenza crescente". "Abbiamo identificato oltre 200 omicidi commessi dalle forze di polizia dall'inizio dell'anno e indagheremo sulle circostanze che li hanno determinati", ha detto Valinas avvertendo che le inchieste si dovranno estendere ad altri corpi di sicurezza del paese. (segue) (Vec)