Irlanda del Nord: ministro britannico Lewis, "violenze a Belfast non servono la causa di nessuno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha affermato in una conferenza stampa dop l'incontro con il governo nordirlandese che "non ci sono scuse per le violenze di ieri notte" e che queste "non servono la causa di nessuno". Lewis ha riconosciuto che il protocollo nordirlandese contenuto all'interno dell'accordo commerciale post Brexit, il quale introduce un effettivo confine doganale tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ha creato "problemi reali" nell'approvvigionamento nelle aree unioniste, ma ha anche aggiunto che "il modo per affrontare questi problemi è attraverso la politica". Lewis ha specificato che il protocollo fu concordato per proteggere gli Accordi del venerdì Santo, ma non dovrebbe creare problemi per le persone e le aziende residenti in Irlanda del Nord, e questo, secondo Lewis, è un punto che "l'Unione europea deve comprendere bene". Il ministro ha definito "più che terribili" le scene di adulti che hanno incoraggiato i propri bambini a prendere parte alle violenze che "potrebbero danneggiare le loro opportunità in futuro". "Dobbiamo vedere un ritorno alla calma e una fine alla violenza" ha detto, auspicando un positivo incontro con i cinque partiti presenti nel parlamento di Stormont, previsto domani mattina.(Rel)