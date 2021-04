Rifiuti: Calabrese (M5s), Zingaretti parla di commissario per distogliere da caso assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti parla di commissariamento sui rifiuti per distogliere l'attenzione sul caso assunzioni."Vorrei ricordare che al momento l’unica ad essere stata commissariata è stata la Regione Lazio per la provincia di Latina. Nicola Zingaretti oggi parla di rifiuti e di commissariamento forse perché vuole distogliere l’attenzione sulle assunzioni del Pd e la Concorsopoli in Regione Lazio". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Un piccolo riassunto: a dicembre 2019 Zingaretti emette una ordinanza in cui minaccia Virginia Raggi di commissariarla sul ciclo dei rifiuti qualora entro sette giorni non venga indicato un sito per la realizzazione di una discarica nel territorio di Roma Capitale - aggiunge l'assessore -. Sarebbe appena il caso di ricordare che da normativa vigente lo stesso Zingaretti aveva l’obbligo di aggiornare il Piano Rifiuti un minuto dopo la chiusura della discarica di Malagrotta avvenuta a ottobre 2013, quindi indicando anche i siti alternativi, che già al tempo erano stati individuati dalla Città metropolitana. Ma non lo fece, e non lo ha fatto per i sette anni successivi, in cui la Capitale rimaneva ciclicamente in sofferenza perché, se non hai impianti in cui portarli, i rifiuti non si possono raccogliere". (segue) (Rer)