Rifiuti: Calabrese (M5s), Zingaretti parla di commissario per distogliere da caso assunzioni (2)

- "E a parte gli anni che servono a costruire gli impianti, se i rifiuti non li raccogli i cassonetti si riempiono fino al punto in cui le persone li buttano a terra, tutto finisce nell'indifferenziata, e la differenziata invece di aumentare, diminuisce - continua l'assessore Calabrese -. E’ talmente semplice da evitare, che infatti il Pd ha fatto in modo che accadesse. Tanto per i romani la colpa è sempre e solo della Raggi. Nel frattempo Zingaretti ha adottato il nuovo Piano, arrivato anche questo con anni e anni di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla stessa normativa. Tutto ciò, sarebbe appena il caso di ribadirlo, ma vabbè, per il Pd il tema rifiuti era talmente intoccabile da non intervenire in ausilio alla Capitale nemmeno dopo l’incendio del Tmb del Salario. Infatti Zingaretti anche qui intervenne solo dopo l’interessamento dell’ex ministro Costa, esasperato dalle nostre richieste di aiuto dopo un mese di rifiuti rimasti a terra per l’assenza di una legittima ordinanza che individuasse gli impianti regionali autorizzati al conferimento, in sostituzione degli impianti che per Legge dovevano procedere a manutenzione straordinaria. Ed eravamo a luglio, 2019. Roma non aveva alternative sulle discariche non tanto per ideologia quanto perché nella Capitale non esistono siti idonei a soddisfarne il reale fabbisogno - sottolinea l'assessore -. Per Zingaretti evidentemente non era così, e nel dicembre successivo minacciò la Raggi di scegliere un sito, pena il commissariamento. (segue) (Rer)