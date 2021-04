Rifiuti: Calabrese (M5s), Zingaretti parla di commissario per distogliere da caso assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore Calabrese ora però "sappiamo che in quella storia c’era molto più torbido di quanto tutti i rifiuti romani potessero rappresentare - prosegue l'assessore Calabrese -. Flaminia Tosini, la dirigente apicale sui rifiuti della Regione Lazio è stata arrestata per corruzione proprio sulla discarica che la magistratura ha battezzato come 'scelta manipolata' dal suo ufficio secondo 'un meccanismo criminoso, ben collaudato, estremamente pericoloso e pregiudizievole sia per la corretta e trasparente individuazione di un sito idoneo alla destinazione dei rifiuti solidi urbani della Capitale, che nella complessiva gestione degli interessi inerenti la gestione delle attività dedite allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione delle discariche'. Lo riporto così - precisa Calabrese - come rilevato non da noi ma dagli inquirenti, per cui va bene il principio garantista di non colpevolezza fino all’eventuale rinvio a giudizio e sentenza in terzo grado, ma i fatti non sono opinabili. Del resto quella discarica era autorizzata solo per inerti, e solo per 75mila metri cubi. Come abbia fatto a diventare idonea non solo per i rifiuti capitolini, ma anche per quasi due milioni di metri cubi, oltre alla sua dirigente apicale, dovrebbe spiegarlo proprio Zingaretti. Che invece riattiva la minaccia di commissariamento, alla Raggi, se entro il primo maggio non risolve il ciclo dei rifiuti, indicando un nuovo sito per la discarica. E lo fa con la disinvoltura tipica del suo operato, facendo finta che c’è un’inchiesta della magistratura che ha travolto la Regione Lazio", conclude l'assessore. (Rer)