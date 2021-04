© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa, ha chiarito come sia emerso il fatto che "non abbiamo credibilità nella capacità di investire, l'abbiamo persa". Quindi "dobbiamo cambiare di tutto per superare gli ostacoli a tutti i livelli", ha aggiunto. (Rin)