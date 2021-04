Brasile: industriali, Covid-19 ha fatto crollare attività industriale dopo nove mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conto dei salari reali (somma dei salari pagati adeguato all'inflazione) è diminuito dell'1,1 per cento a febbraio. L'indicatore rimane al di sotto del livello pre-crisi, accumulando un calo dell'1,3 per cento rispetto a marzo 2020. Il reddito medio reale dei lavoratori dell'industria è diminuito dell'1,8 per cento rispetto a gennaio. L'utilizzo della capacità installata ha raggiunto l'80,2 per cento a febbraio, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto a gennaio. Nonostante la flessione, l'indicatore rimane al di sopra del 78,8 per cento registrato a febbraio 2020. Unico indicatore che ha mantenuto il trend positivo è stato quello relativo all'occupazione, cresciuta nel settore dello 0,4 per cento a febbraio. In rialzo per il settimo mese consecutivo, l'indicatore ha superato il livello pre-pandemia e si è attestato l'1,1 per cento al di sopra di quello registrato a febbraio 2020. Secondo la Cni, l'occupazione continua ad essere influenzata dalla ripresa dell'attività industriale dei mesi precedenti, ma i numeri suggeriscono che questa tendenza potrebbe essere interrotta se l'attività industriale continuerà a diminuire. (segue) (Brb)