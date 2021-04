Brasile: industriali, Covid-19 ha fatto crollare attività industriale dopo nove mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattordici dei ventisei settori industriali hanno registrato risultati negativi a febbraio", sottolinea Macedo. Il settore che più di altri ha mostrato una tendenza negativa è stato quello di autoveicoli, rimorchi e carrozzerie, calato del -7,2 a febbraio, dopo aver accumulato un'espansione pari al 1.249 per cento nei nove mesi consecutivi di crescita (maggio 2020- gennaio 2021). "L'industria automobilistica ha risentito molto della carenza di forniture e materie prime necessarie per la produzione", ha affermato Macedo. In calo anche il settore dell'industria estrattiva (-4,7 per cento). Di contro ha segnato un risultato positivo il settore dei beni strumentali (16,1 per cento). (segue) (Brb)