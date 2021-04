© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, bisogna essere franchi per affermare la propria posizione ma anche pronti a cooperare per gli interessi del proprio Paese, bisogna trovare l'equilibrio giusto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo ad una domanda sul presidente turco Erdogan nel corso di una conferenza stampa. (Rin)