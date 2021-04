Agricoltura: Astorre (Pd), grave danno a settore ortofrutticolo Lazio, vicini a operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo oltre il 50 per cento delle coltivazioni ortofrutticole del Lazio sono state duramente colpite dal gelo. Si prospetta una condizione molto grave per gli operatori del settore che potrebbe portare a perdite economiche ingenti". Lo dice, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. "Come fa notare Coldiretti, questa situazione è conseguenza dei cambiamenti climatici con una tendenza ad una tropicalizzazione. Bisogna quindi accelerare con un nuovo modo di pensare la nostra economia puntando sempre di più a una cultura green - aggiunge Astorre -. Ai coltivatori e agli operatori del settore oggi dico che non sono soli e che li aiuteremo ad affrontare questo dramma che ha colpito le nostre terre". (Com)