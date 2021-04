Alitalia: Fassina (Leu), affitto asset per negoziare Piano sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia e il futuro del trasporto aereo italiano i tempi del negoziato con la Commissione europea "sono sempre più preoccupanti. Nessuna soluzione in vista, ma le prenotazioni della stagione estiva vengono perse a vantaggio delle altre compagnie aeree. Ogni giorno in più, determina danni ulteriori sia all'azienda in amministrazione straordinaria sia alla Newco. Le affermazioni del ministro Giorgetti oggi al Senato prospettano l'affitto degli asset di Alitalia a Ita. È la strada da percorrere per far partire subito la Newco, mentre si porta avanti la discussione con la Dg Competizione di Bruxelles". Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali, nel suo intervento al Consiglio comunale straordinario di Fiumicino su Alitalia. (segue) (Rin)